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Соцсети: из-за сильного ветра фура упала в кювет в Рубцовском районе

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Соцсети: из-за сильного ветра фура упала в кювет в Рубцовском районе

Сегодня в Алтайском крае ожидаются порывы ураганного ветра до 33 м/с.

Источник фото: Катунь 24

Как сообщают очевидцы в паблике «В курсе 22» , возле пограничного пункта пропуска «Веселоярск» фура слетела в кювет. Свидетели отмечают, что груза в машине не было.

Сегодня в Алтайском крае ожидаются порывы ураганного ветра до 33 м/с. В Рубцовске скорость ветра достигла 31 м/с (112 км/ч). Это самый высокий показатель с 2007 года, сообщает паблик «Погода и природа Алтая» .

Взято отсюда.

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