Нож Фото: 22.rosguard.gov.ru

В Алтайском крае сожители поругались, конфликт в паре разгорелся и перерос в поножовщину. Подробности инцидента уточняются

Ночью 3 марта в поселке Новоматвеевка Рубцовского района произошло убийство, сообщает “Инцидент Рубцовск”.

Оказалось, что между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина нанёс женщине удар ножом в область сердца.

От полученной раны потерпевшая скончалась. У нее остались двое детей.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края из ружья расстрелял семью и попал в колонию.

Взято отсюда