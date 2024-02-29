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Соцсети: пассажир жестоко избил кондуктора трамвая в Барнауле

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Пол в вагоне залило кровью в результате избиения

Соцсети: пассажир жестоко избил кондуктора трамвая в Барнауле

Кадр конфликта / Источник: “Инцидент Барнаул”

Пассажир трамвая избил кондуктора в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике “Инцидент Барнаул”.

Конфликт произошел в вагоне на улице Попова. Судя по видеозаписи, сотрудник общественного транспорта получил травму – пол оказался залит его кровью. Причина конфликта не уточняется.

Напомним, что вечером 28 февраля произошло еще одно происшествие с трамваем на улице Попова: вагон сошел с путей и вылетел на проезжую часть, заблокировав движение по крайней левой полосе. Причина происшествия неизвестна, однако трамвай получил серьезные повреждения.

Горняк22

Источник

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