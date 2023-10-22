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Соцсети: в Барнауле возле пивбара произошла ожесточенная драка

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Драка в Барнауле Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, как парни избивают двоих мужчин и женщину, которая лежала на асфальте. Что стало причиной конфликта, не уточняется

Ночью 22 октября в Барнауле на улице Ленина, 163 возле пивного бара произошла жесткая драка, сообщает “Инцидент Барнаул” в соцсетях.

По словам очевидцев, в потасовке участвовали женщина, молодые девушки и несколько мужчин. Двое мужчины якобы хотели заступиться за женщину, но сами “попали под раздачу”.

Как уверяют свидетели происшествия, пострадавшую женщину увезли на скорой с сильными побоями и осколками стекла в лице. О судьбе остальных участников потасовки ничего не известно.

На месте работали сотрудники полиции. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что в Бийске двое мужчин подрались ледорубом и топором.

Источник

город горняк
горняк22

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