Соцсети: в Барнауле возле пивбара произошла ожесточенная драка
Драка в Барнауле Фото: Инцидент Барнаул
На кадрах видно, как парни избивают двоих мужчин и женщину, которая лежала на асфальте. Что стало причиной конфликта, не уточняется
Ночью 22 октября в Барнауле на улице Ленина, 163 возле пивного бара произошла жесткая драка, сообщает “Инцидент Барнаул” в соцсетях.
По словам очевидцев, в потасовке участвовали женщина, молодые девушки и несколько мужчин. Двое мужчины якобы хотели заступиться за женщину, но сами “попали под раздачу”.
Как уверяют свидетели происшествия, пострадавшую женщину увезли на скорой с сильными побоями и осколками стекла в лице. О судьбе остальных участников потасовки ничего не известно.
На месте работали сотрудники полиции. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что в Бийске двое мужчин подрались ледорубом и топором.
город горняк
горняк22