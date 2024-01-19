Поваленное дерево Фото: В Курсе 22

На кадрах из соцсетей видны поваленные молодые деревья и следы от тяжелой техники, которые ведут прямо к пострадавшим соснам

Очевидцы засняли, как в Барнауле дорожная техника во время расчистки дороги от снега сломала несколько десятков сосен, сообщает Telegram-канал “В курсе 22”.

По словам свидетелей инцидента, все произошло в районе Бельмесево по дороге в поселок Конюхи.

Большинство комментаторов призвали найти и наказать виновных. Однако были и те, кто посчитал, что чистые дороги важнее нескольких деревьев.

“Давайте вместе на сайт прокуратуры отправим это видео. Сейчас такое не оставят без внимания”;

“Найти этих горе-специалистов и привлечь их к штрафу”;

“Ой, сломали десяток деревьев, а лучше бы люди на неочищенной дороге буксовали, разбивались, деревья жалко, а людей еще наделаем?”, – отметили в комментариях.

Взято отсюда