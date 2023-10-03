Соцсети: грузовик раздавил стадо баранов на трассе в Алтайском крае

Кроме животных в аварии никто не погиб

Кадр из видео

Авария с участием животных произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “В курсе 22”. По словам автора сообщения, на дороге неподалеку от Павловска КамАЗ переехал стадо баранов. Загруженная фура после наезда на скот остановилась у обочины. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД.

Предположительно, водитель грузовика нажал на педаль тормоза, но из-за большого веса машина не успела остановиться.

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