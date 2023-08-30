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Соцсети: парень на электросамокате сбил пятилетнюю девочку у ТЦ в Барнауле и сбежал

ГОРНЯК2201 mins

По словам родственника девочки, парень сказал что “он не виноват” и поехал дальше

Фото: unsplash.com

У центрального входа в ТЦ “Арена” парень на электросамокате сбил пятилетнюю девочку. Об этом пишет сообщество Barnaul 22. 

“После происшествия парень уехал дальше со словами – “Я не виноват”. На данный момент ребенка везут в больницу”, — рассказал родственник девочки. 

Мать ребенка в комментариях отметила, что догнать правонарушителя “на своих двоих” было бы невозможно, а вместе с ней был еще один ребенок. Сейчас родители ищут свидетелей происшествия, и, вероятно, собираются обратиться в полицию.

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