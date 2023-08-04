Соцсети: в Алтайском крае произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
По словам очевидца, один человек погиб, второго госпитализировали в тяжелом состоянии
Очевидцы рассказали о смертельном ДТП в Тюменцевском районе. Об этом сообщает “Инцидент Барнаул”.
По словам свидетельницы, в районе Тюменцева мотоциклист с пассажиром, вероятно, вылетели с дороги и оказались в кювете. Один человек погиб, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.
На месте аварии работали сотрудники Каменской и Тюменцевской полиции. Выясняются причины происшествия.