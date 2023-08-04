ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Булаева зарегистрировали кандидатом на губернаторские выборы в Алтайском крае
Новости Алтай
Соцсети: в Алтайском крае произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
Новости Алтай
Не менее четырех человек пострадали при взрыве газа в Красноярском крае
Новости Алтай
Путин подписал закон о повышении призывного возраста в России
Новости Алтай
Томенко: на ремонт образовательных учреждений на Алтае выделят дополнительные 100 млн
Новости Алтай
Барнаулец едва не убил топором нового возлюбленного своей бывшей

Коллекция категорий

Бизнес66 News
Здоровье95 News
Новости Алтай313 News
Новости Горняк70 News
Образование75 News
Общество138 News
Объявления62 News
Политика96 News
Спорт92 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Соцсети: в Алтайском крае произошло смертельное ДТП с мотоциклистом

редактор01 mins

По словам очевидца, один человек погиб, второго госпитализировали в тяжелом состоянии

Очевидцы рассказали о смертельном ДТП в Тюменцевском районе. Об этом сообщает “Инцидент Барнаул”.

По словам свидетельницы, в районе Тюменцева мотоциклист с пассажиром, вероятно, вылетели с дороги и оказались в кювете. Один человек погиб, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте аварии работали сотрудники Каменской и Тюменцевской полиции. Выясняются причины происшествия.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News