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Соцсети: в женском туалете барнаульского ТЦ нашли труп мужчины

редактор01 mins

Он мог умереть от передозировки наркотиками

Фото: unsplash.com

В барнаульском ТРЦ “Европа” в женском туалете нашли труп мужчины. Как сообщает “Инцидент Барнаул”, его обнаружила уборщица, она же вызвала на место скорую и полицию.

“По словам участницы нашего сообщества, мужчина мог умереть от передозировки наркотическими средствами. Отмечается, что туалет был закрыт на два часа”, – пишет сообщество в Telegram-канале.

Официального подтверждения информации пока нет, обстоятельства происшествия выясняются. 

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