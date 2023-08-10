Соцсети: в женском туалете барнаульского ТЦ нашли труп мужчины
Он мог умереть от передозировки наркотиками
Фото: unsplash.com
В барнаульском ТРЦ “Европа” в женском туалете нашли труп мужчины. Как сообщает “Инцидент Барнаул”, его обнаружила уборщица, она же вызвала на место скорую и полицию.
“По словам участницы нашего сообщества, мужчина мог умереть от передозировки наркотическими средствами. Отмечается, что туалет был закрыт на два часа”, – пишет сообщество в Telegram-канале.
Официального подтверждения информации пока нет, обстоятельства происшествия выясняются.