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Соцсети: женщина пострадала в массовой ночной драке в Барнауле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

По словам очевидцев, пострадавшую доставили на скорой в больницу с сильными побоями и осколками стекла в лице

Фото: “Инцидент Барнаул”

Минувшей ночью возле дома на проспекте Ленина, 163, в Барнауле произошла массовая драка. Кадры конфликта опубликовали в сообществе “Инцидент Барнаул”.

По словам очевидцев, неизвестные жестоко избили женщину, которая была в нетрезвом виде, а также мужчин, которые, вероятно, хотели за нее заступиться. Пострадавшую доставили на скорой в больницу с сильными побоями и осколками стекла в лице.

Причина конфликта, а также точное число пострадавших неизвестны.

новости горняк

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