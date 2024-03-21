Содружество и сотрудничество. Наталья Ахметшина приняла участие в круглом столе по итогам Всемирного фестиваля молодёжи

Участники Всемирного фестиваля молодёжи собрались в Алтайском государственном педагогическом университете, чтобы обменяться впечатлениями и эмоциями, которые они захватили с собой из “Сириуса”. Своими мнениями о мероприятии они поделились на круглом столе по теме: “Содружество и сотрудничество: новый путь“. Приняла участие в дискуссии Председатель МСР в Алтайском крае Наталья Ахметшина.

С приветственным словом перед ребятами выступила заместитель начальника управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Ксения Зимина. Участники круглого стола делились своими мнениями о позиционировании региона на ВФМ-2024, образовательных программах, уличной культуры и спорта, площадках фестиваля, обсуждали вопросы сотрудничества с другими странами и вовлечения иностранных участников фестиваля в российские мероприятия.

“Живая, интересная дискуссия получилась. Видно, что память о фестивале ещё свежа и будет греть сердца участников ещё долго. Как говорится, куй железо, пока горячо. Неудивительно, что именно в это время организаторы собрали нас на обсуждение таких важных вопросов. Обсудили много интересных тем, есть о чём подумать и нам, молодёжи, и управлению молодёжной политики и реализации программ общественного развития региона“, – отметила Наталья Ахметшина.

Взято отсюда.

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