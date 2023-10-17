Общественный транспорт. Автобусы. Остановка Фото: Виталий Барабаш

Причиной такого решения краевого арбитражного суда стало достаточно неожиданное поведение со стороны регионального минтранса

Арбитражный суд Алтайского края оставил без рассмотрения заявление краевого минтранса о лишении перевозчика “Автомиг” маршрута №134, соединяющего Барнаул и Новоалтайск. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Причиной такого решения суда стала, как сказано в резолютивной части определения суда, “повторная неявка представителя истца” на заседания.

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