Соединяющий Барнаул и Новоалтайск маршрут остался у прежнего перевозчика
Общественный транспорт. Автобусы. Остановка Фото: Виталий Барабаш
Причиной такого решения краевого арбитражного суда стало достаточно неожиданное поведение со стороны регионального минтранса
Арбитражный суд Алтайского края оставил без рассмотрения заявление краевого минтранса о лишении перевозчика “Автомиг” маршрута №134, соединяющего Барнаул и Новоалтайск. Информация об этом размещена в картотеке суда.
Причиной такого решения суда стала, как сказано в резолютивной части определения суда, “повторная неявка представителя истца” на заседания.
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