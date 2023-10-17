17.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ
Общество
“Не злите нас”. Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США
Политика
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД
Политика
Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама
Политика
Европа меняется. Еще один друг Украины лишился власти
Мир
“Полный болван”. В США обвинили Зеленского в наглом шантаже

Коллекция категорий

Бизнес193 Новости
Здоровье450 Новости
Новости Алтай2001 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование232 Новости
Общество466 Новости
Объявления80 Новости
Политика427 Новости
Спорт262 Новости
Платим за интересные новости!

Соединяющий Барнаул и Новоалтайск маршрут остался у прежнего перевозчика

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Общественный транспорт. Автобусы. Остановка Фото: Виталий Барабаш

Причиной такого решения краевого арбитражного суда стало достаточно неожиданное поведение со стороны регионального минтранса

Арбитражный суд Алтайского края оставил без рассмотрения заявление краевого минтранса о лишении перевозчика “Автомиг” маршрута №134, соединяющего Барнаул и Новоалтайск. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Причиной такого решения суда стала, как сказано в резолютивной части определения суда, “повторная неявка представителя истца” на заседания.

Источник

горняк новости
горняк онлайн

Добавить комментарий

Похожие новости