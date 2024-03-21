София Шилова из Бийска победила в номинации федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

18 марта подведены итоги федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 2023/2024 учебного года. В конкурсе приняло участие более 550 тысяч школьников и студентов организаций среднего профессионального образования из 89 регионов Российской Федерации, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Молдавии, Приднестровья, Узбекистана, Южной Осетии, Киргизии, а также обучающихся школ Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Конкурс проходил с 1 ноября 2023 года по 17 марта 2024 года в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и федеральный. Участники конкурса, школьники 5–11-х классов и студенты учреждений СПО, в своих сочинениях рассказали о трагедии мирного населения, ставшего жертвой военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Финалистами конкурса стали 389 авторов лучших сочинений.

Абсолютными победителями конкурса стали четыре участника, призерами – 40 школьников и студентов колледжей. 14 работ были отмечены в особых номинациях: за представленный опыт работы с ресурсами проекта «Без срока давности», за гражданскую активность и поддержку образовательно-просветительских мероприятий проекта «Без срока давности», в том числе за рубежом, за участие в деятельности поисковых отрядов, за умение анализировать и сравнивать исторические события, явления, процессы на различных исторических этапах нашей страны, за оригинальность сюжета конкурсного сочинения, за богатство и выразительность русского языка, за проявленные знания истории Великой Отечественной войны, за освещение событий блокады Ленинграда как проявления геноцида.

В Алтайском крае около 2000 школьников приняло участие во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности», из них 181 сочинение было подано на региональный этап конкурса.

Четыре работы от Алтайского края, по одному по каждой из четырех категорий, было отправлено на федеральный этап Конкурса.

По итогам федерального этапа конкурса София Шилова , ученица 9 класса средней школы № 40 имени Вячеслава Токарева города Бийска стала победительницей в номинации «За освещение событий блокады Ленинграда как проявление геноцида» за сочинение «Найди меня, мама». Ее наставник – учитель русского языка и литературы Надежда Шестакова.

Это вторая ученица у Надежды Михайловны, которая становится победителем в номинации, первая стала победителем в 2022 году.

Абсолютные победители, призеры и победители в номинациях конкурса будут приглашены в Москву для награждения.

Справочно: Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» – самый масштабный конкурс образовательно-просветительских мероприятий проекта «Без срока давности». Он проводится с 2020 года. Учредителем конкурса выступает Минпросвещения России, федеральный оператор конкурса – Московский педагогический государственный университет. Цель конкурса – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

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Взято отсюда.

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