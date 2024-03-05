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Сохраняйте спокойствие: в Бийске 6 марта пройдет проверка систем оповещения

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Сохраняйте спокойствие: в Бийске 6 марта пройдет проверка систем оповещения

У бийчан нет повода для беспокойства

В Бийске 6 марта 2024 года будет проводится комплексная проверка готовности региональной, муниципальной и локальных систем оповещения с запуском оконечных средств оповещения (электросирен и уличных громкоговорителей), замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) и доведением проверочных сигналов и информации до населения, сообщает администрация со ссылкой на МКУ “Управление ГОЧС и ПБ”.

Плановая проверка работоспособности оборудования системы оповещения будет проходить с 10:40 до 11:35 часов.

Бийчан просят сохранять спокойствие и заниматься обычной повседневной деятельностью. Кроме того, рекомендуется сообщить об этом родным, знакомым, детям, пожилым людям и соседям.

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Взято отсюда

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