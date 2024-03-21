Соляная пещера – источник здоровья

Дети – это будущее страны, их здоровье – основной приоритет национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России. Поэтому для сохранения здоровья детей делается все возможное. Например, в детской поликлинике Городской больницы №10 г. Барнаула открылся кабинет спелеотерапии.

Спелеотерапия – метод лечения, основанный на пребывании в уникальном микроклимате естественных пещер и соляных копей. В соляной пещере все стены и потолок покрыты натуральными природными кристаллами соли, сюда постоянно возгоняется соляная аэрозоль, создаётся специальная влажность и температура, как настоящей пещере. Спокойное, глубокое дыхание способствует тому, что насыщенный ионами соли воздух проникает даже в узкие бронхи, создавая эффект орошения внутренних поверхностей физиологическим раствором, что способствует выведению токсинов, аллергенов, продуктов обмена и возбудителей инфекций.

Сегодня методика доведена до совершенства: современная спелеокамера полностью передает микроклимат природной пещеры, при этом находиться в ней одно удовольствие. Температура, влажность, давление, концентрация ионов соли в воздухе спелеокамеры строго выверены. Размножение патогенных микроорганизмов в такой среде исключено.

Один сеанс спелеотерапии в соляной комнате длится от 20 до 45 минут, а равнозначен по оказываемому эффекту четырем дням на морском побережье. Все сеансы только индивидуальные. Дети дошкольного возраста посещают соляную пещеру с мамой или другим взрослым.

Дети могут пройти курс спелеотерапии после консультации педиатра и при отсутствии противопоказаний для посещения соляной комнаты. Взрослые – по рекомендации врача-терапевта или обратившись на прием в рамках диспансеризации.

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Взято отсюда.

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