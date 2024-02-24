Солнце наносит удар за ударом: обрушатся ли на Алтайский край магнитные бури

22 февраля на Солнце были зарегистрированы крупнейшие по силе вспышки высшего балла X. По предварительным оценкам, выброшенные плазменные облака проходят мимо Земли, хотя и на довольно близком расстоянии. И пока нашей планете удается "уклоняться" от солнечных ударов.

Последняя солнечная вспышка была классифицирована как X6.3 и является наиболее крупной с 2017 года. Второе место в текущем цикле занимает новогодняя вспышка от 1 января 2023 года.

Как объяснили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН, все это говорит о том, что в настоящий момент на Солнце происходит один из наиболее сильных в современной истории всплесков активности. Менее чем за 24 часа произошло три вспышки высшего балла X.

Если подтвердиться движение облаков плазмы по направлению к Земле, то удар по магнитному полю может произойти уже в это воскресенье. Возможная сила магнитных бурь может достичь уровня G4 с полярными сияниями.

Согласно последним данным наземных и космических средств слежения, вспышка произошла под углом всего 30 градусов от направления на Землю, что относит ее к числу максимально опасных.

«Тем не менее, на текущий момент не подтверждено движение плазмы и потоков заряженных частиц в сторону Земли. Вспышка оказалась локализована в короне Солнца и не производила крупных выбросов вещества в межпланетное пространство. Если эта информация не будет изменена, то это будет означать, что вспышка не окажет ударного воздействия на Землю», — отметили в Лаборатории.

Все три взрыва X класса за последние сутки произошли в одном активном центре, который из-за вращения звезды приближается к линии Солнце-Земля и выйдет на неё в воскресенье утром. Сегодня в данной области сохраняется высокий уровень угрозы новых взрывов.

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