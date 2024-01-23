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Солнечная активность накроет Землю. Что известно о магнитной буре 23 января

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Солнечная активность накроет Землю. Что известно о магнитной буре 23 января

Зима. Солнце. Магнитная буря Фото: Unsplash.com

Российские ученые официально предупредили о приближающейся магнитной буре. Ее уровень оценивают как G1, а пики прогнозируют на раннее утро и обед

Во вторник, 23 января, на Земле начнется магнитная буря, пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Пики магнитной бури 23 января придутся на 6.00 и 12.00 по московскому времени.

Магнитная буря убудет слабой. Ей прогнозируют уровень G1 (максимальный — G5).

В то же время отметим, что во время магнитной бури у людей может незначительно ухудшиться самочувствие, возникнуть головная боль и слабость. Тяжелее всего сильные магнитные бури переносят люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При том врачи напоминают: связь между магнитными бурями и самочувствием человека не доказана. Людей, которые действительно реагируют на изменения в магнитосфере, довольно мало.

“Реально метеочувствительных людей не очень много, много – впечатлительных”, – подчеркивает врач-кардиолог Юрий Конев.

Взято отсюда

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