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Сольный концерт девушки-музыканта с особенностями здоровья, Марии Сауниной, прошел в Барнауле

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Сольный концерт девушки-музыканта с особенностями здоровья, Марии Сауниной, прошел в Барнауле

Марии всего 15, но она уже прослушивалась у Дианы Гурцкой. Сегодня девушка сделала шаг к своей мечте: она выступила с сольным концертом «Музыка моей души» в зале Барнаульской детской школы искусств.

Источник фото: Катунь 24

«Музыка моей души». Так 15-летняя Мария Саунина назвала свой уже не первый сольный концерт. Насладиться необычайно глубоким, чувственным вокалом и игрой на фортепиано – собрались дети и взрослые.

Мероприятие проходило в концертном зале Барнаульской детской школы искусств, в поселке Южный. Здесь Мария Саунина учится уже два года. Вокал здесь преподает педагог со стажем Наталья Камнева. Она — будущее своей ученицы видит в вокале. Однако, сама Маша хочет состояться не только, как исполнительница, но и как пианистка. А инструментом фортепиано, Мария владеет на очень хорошем уровне. Несмотря на все сопутствующие сложности в обучении.

«Таких методик работы с незрячими детьми на фортепиано нет. То есть, я не владею системой Брайля, я показываю все с рук. У Машеньки слух абсолютный, природная беглость пальцев. Выучивая, Маша показывает блестящую игру», — рассказала преподаватель по классу фортепиано Барнаульской детской школы искусств №4 Надежда Коржева.

По окончании барнаульской школы искусств, Мария Саунина намерена поступить в курское музыкальное училище, где есть специальные методики по обучению детей с особенностями здоровья. Педагоги уверены в ее блестящем будущем, правда, каждый видит его по-своему. Не исключено, что она станет новой Дианой Гурцкой, у которой она также выступала.

«Она участвовала в каком-то мероприятии у Дианы, и ей нравится, она вообще, конечно, любит выступать, как солистка, непременно. Просто, мне кажется, это неправильная тенденция, когда детей готовят именно звездами», — отметила директор Барнаульской детской школы искусств №4 Людмила Лейкам.

Как сложится карьера Марии – покажет время, но чувствовать обратную связь со зрителями она уже научилась.

«Сердце начинает быстро биться от того, что чувствуешь радость, которая передается от людей», — поделилась ученик Барнаульской детской школы искусств №4 Мария Саунина.

Взято отсюда.

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