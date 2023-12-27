Подарок. Праздник Фото: pixabay

Сообщения о необходимости платить за доставку в школу новогодних подарков ничего общего с реальностью не имеют. Это фейк, причем не новый

В мессенджерах распространяется сообщение, что в некоторых школах Барнаула с родителей собирают деньги за доставку новогодних подарков.️

“Данная информация не соответствует действительности”, – сообщили в муниципальном центре управления Барнаула.

Там также подчеркнули, что подобные сообщения перед новогодними праздниками пытались распространять в родительских чатах и в предыдущие годы.

Ранее “Толк” рассказывал, как пройдут новогодние каникулы у школьников Алтайского края.

Взято отсюда