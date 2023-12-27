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Сообщения о сборе денег за доставку подарков в школы Барнаула оказались фейком

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Сообщения о сборе денег за доставку подарков в школы Барнаула оказались фейком

Подарок. Праздник Фото: pixabay

Сообщения о необходимости платить за доставку в школу новогодних подарков ничего общего с реальностью не имеют. Это фейк, причем не новый

В мессенджерах распространяется сообщение, что в некоторых школах Барнаула с родителей собирают деньги за доставку новогодних подарков.️

“Данная информация не соответствует действительности”, – сообщили в муниципальном центре управления Барнаула.

Там также подчеркнули, что подобные сообщения перед новогодними праздниками пытались распространять в родительских чатах и в предыдущие годы.

Ранее “Толк” рассказывал, как пройдут новогодние каникулы у школьников Алтайского края.

Взято отсюда

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