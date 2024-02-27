Сообщество патриотов Барнаула пополнилось новыми воспитанниками

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. Ежегодно в рамках месячника патриотического воспитания в краевом центре проходят торжественные церемонии принятия школьников в патриотические объединения.

На прошлой неделе клятву курсанта произнесли вновь прибывшие воспитанники военно-патриотического клуба «Сибирь», которым почти 15 лет руководит педагог городского Центра дополнительного образования детей «Память» Пост № 1 Александр Самошин.

«Принимать клятву курсанта – наша ежегодная традиция, мы ежегодно проводим церемонию в феврале, приурочив ее ко Дню защитника Отечества, — рассказывает Александр Александрович. — Насколько мне известно, такой традиции нет ни у кого из наших барнаульских коллег».

Евгений Фомин сам когда-то был его воспитанником. После службы в армии он вернулся в Барнаул и пошел по стопам наставника, организовав свой военно-патриотический клуб «Сибирь-27» на базе гимназии с тем же номером.

— Давал клятву очень давно, по меркам моей жизни ощущение, что прошла вечность, – отмечает Евгений Сергеевич. – Было это в 2014 году. Тогда событие ощущалось масштабнее. Для меня, как для подростка, это было чем-то важным, ощущалось вступление в какой-то новый жизненный этап. Сам принятие клятвы начал проводить с 2021 года, уже отслужив в вооруженных силах и набравшись опыта. В первый раз, безусловно, было волнительно, но теперь, когда знаешь порядок, волнение ушло. Хоть и молод, но стал видеть в детях именно детей, а не, скажем, почти ровесников. Теплые чувства испытываю, смотря на вновь прибывших курсантов. Надеюсь, что, привлекая их такому мероприятию, мы так же привлекаем их к вступлению в важный жизненный этап. Хочется, чтобы они испытывали те же чувства, что и я когда-то, будучи на их месте.

Готовиться к церемонии педагоги начали около месяца назад.

— За это время необходимо было некоторых научить буквально с нуля строевой подготовке, а это, как показывает практика, бывает весьма сложно, особенно у парней почему-то, — продолжает Евгений Фомин. — Настрой всегда даю позитивный и располагающий к спокойной атмосфере, пытаюсь преподнести детям, будто мы пригласили их родителей и родственников в гости просто так.

Семья курсанта Владислава Бердышева поддерживала юношу в ответственный момент полным составом. Парень признаётся, что волнения все равно не избежать, оно будет в любом случае. Несмотря на это, надо выходить, делать и верить, что все получится.

— В клубе очень интересно. Мы занимаемся строевой подготовкой, сборкой-разборкой оружия, учимся стрелять. Вообще тут много разных упражнений и их вариаций. Коллектив очень дружный, ребята хорошие, добрые, всегда помогут. Вместе с ними мы участвовали в городских соревнованиях «А ну-ка, парни!». Команда у нас была почти самая слабая, ведь мы только начали заниматься. При этом из 28 заняли 11 место, я считаю, неплохо, — делится Владислав.

Курсант не видит себя в будущем профессиональным военным — пока планирует связать жизнь с 3D-моделированием. Занятия в клубе для него — скорее возможность развиваться в новом направлении.

Интересно, что в ВПК «Сибирь» занимается много девушек. Например, ученица гимназии № 27 Ксения Быкова в его ряды вступила полтора года назад и во время церемонии участвовала в показательных выступлениях.

— Сначала я несла Вахту Памяти на Посту №1, затем Евгений Сергеевич пришел в нашу школу тренировать знаменные группы и пригласил нас вступить в клуб, — говорит Ксения. — Для девчонок здесь ничего сложного. Да, строевая подготовка для всех одна, а вот все остальные упражнения и нормативы от мальчиков отличаются. И вообще, нас тут уважают и никогда в обиду не дают. Форму носить очень нравится, мы относимся к этому с честью. Здесь воспитывают такие качества как трудолюбие, конечно, любовь к своему прошлому, к Родине.

Девушка считает, что вступать в военно-патриотические объединения оптимально с десяти лет, когда ребенок становится усидчивым, внимательным и может выполнять приказы. Педагоги подтверждают, что готовы принять ребят с этого возраста и до совершеннолетия – двери открыты для всех.

После достижения совершеннолетия многие курсанты не расстаются с военно-патриотическим клубом «Сибирь», становятся помощниками педагогам и приходят поддержать новичков на важных мероприятиях.

Источник: по материалам портала «Вечерний Барнаул».

Взято отсюда.

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