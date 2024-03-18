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Соперники Путина в президентской гонке высказались о его победе

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Соперники Путина в президентской гонке высказались о его победе

Даванков и Харитонов признали победу Владимира Путина. Слуцкий отметил, что он победил на выборах с историческим результатом

Кандидат от партии “Новые люди” Владислав Даванков поблагодарил своих избирателей за поддержку, при этом он назвал несомненной победу Владимира Путина, пишет “Российская газета”.

“Конечно же, победитель Владимир Владимирович Путин. Но для нас важно то, что мы смогли донести нашу программу”, – заявил Даванков журналистам.

В свою очередь кандидат от КПРФ Николай Харитонов отметил, что граждане России как никогда показали международному сообществу, как можно “сплотиться, консолидироваться”. При этом он поделился, что рассчитывает, что по итогам избирательной кампании ему и его команде удалось привлечь дополнительное внимание к программе партии.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Владимир Путин победил на выборах президента с историческим результатом.

Согласно предварительным данным Центризберкома, за Владимира Путина проголосовали 87,33% граждан, за Харитонова – 4,3%, за Даванкова – 3,99%, за Слуцкого – 3,2%.

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Взято отсюда

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