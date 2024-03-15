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Соревнования по футболу среди организаций для детей сирот: «Будущее зависит от тебя!»

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Соревнования по футболу среди организаций для детей сирот: «Будущее зависит от тебя!»

В краевой столице 15 марта в спортивном клубе «Темп» состоялись региональные соревнования по футболу среди организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Будущее зависит от тебя!». В единственном матче в возрастной категории 2009-2010 года рождения за право поехать на Финал Сибирского федерального округа сошлись команды «Факел» города Заринска и «Фортуна», село Волчиха. «Заринские мальчишки быстро открыли счет, уже на 4 минуте Владислав Левочкин хлестко пробил слету и сорвал овации, – рассказывает куратор регионального проекта «Футбол в школе» от Федерации футбола Алтайского края Александр Логунцов, – Горевать соперникам долго не пришлось, Максим Хамидулин быстро оформил дубль и переломил ход встречи. А затем его партнер Геннадий Минкин в концовке первого тайма увеличил разрыв счета, а в конце второго, когда, казалось, счет останется неизменным поставил точку – 4:1. Лучшими игроками были признаны Владислав Левочкин, команда «Факел», и Максим Хамидулин, команда «Фортуна»». #АлтайскийКрай #образование22

Взято отсюда.

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