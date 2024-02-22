Соревнования по трофи-ориентированию пройдут в Барнауле 23 февраля

Не знаете, как провести праздники? 23 февраля 2024 года случится ежегодная битва внедорожников!

В День Защитника Отечества пройдут соревнования по трофи-ориентированию на подготовленной трассе за старым мостом.

Всех желающих новичков и уже заядлых джипперов ждут, чтоб покататься и повеселиться!

Немного правил для участия: – Экипаж команды должен состоять не более, чем из 4-х человек. – Водитель должен быть не младше 18 лет и иметь водительское удостоверение.

Поскольку мероприятие представляет собой ориентирование на местности и прохождение контрольных пунктов, участникам необходимо иметь: – личный GPS-навигатор; – цифровой фотоаппарат; – буксировочный трос; – защитные шлемы для каждого члена экипажа.

Расписание проведения соревнования: с 8:00 до 9:30 – регистрация участников, техкомиссия; 9:30 – брифинг; 10:00 – старт; 16:00 – финиш; 18:00 – награждение.

Тел. для справок: 89635020102 Алтай 4х4.

Интернет-сообщество «Barnaul22» является информационным партнёром соревнования по трофи-ориентированию!

Взято отсюда.

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