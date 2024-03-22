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Сорок Сороков: приметы, традиции, что можно и нельзя делать 22 марта

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Сорок Сороков: приметы, традиции, что можно и нельзя делать 22 марта

В этот день пекли печенье в виде птиц

22 марта верующие чтят память сорока Севастийских мучеников. В народном календаре этот день получил название – Сороки, Сорок Сороков.

По традиции в народе 22 марта считалось одним из великих праздников. Люди встречали весну, так как была примета, что на Сороки день зима кончается, а весна начинается. Главными предвестниками весны были жаворонки.

В этот день хозяйки пекли печенье в виде птиц. Их должно было быть ровно 40 штук — по числу погибших мучеников.

Что нельзя делать 22 марта

  • В Сорокин день не стоит ругаться, браниться, ссориться и разводить негатив.
  • 22 марта запрещено разрушать гнезда сорок, прогонять их со двора.
  • Убираться в этот день не нужно. Мокрые полы символизируют слезы.
  • Под запретом также тяжелый физический труд и занятия рукоделием и шитьем.
  • Чтобы в семью не пришел голод, 22 марта не нужно есть мясо, яйца, рыбу, а также пить молоко.
  • Если сегодня дать деньги в долг, то их не только не отдадут, так еще и другие деньги утекут безвозвратно.
  • Нельзя застилать стол белой скатертью, иначе в гости придет обманщик.
  • Нельзя считать птиц на небе, иначе из дома пропадут все финансы.
  • 22 марта нельзя кормить птиц хлебом, иначе семья будет жить впроголодь.

Что можно делать 22 марта

  • 22 марта хозяйкам нужно готовить вкусную выпечку для своих родственников. Также принято лепить вареники и раздавать их мужчинам.
  • Кто выше раскачается на качелях 22 марта, тот будет счастливее в этом году.
  • В этот день нужно подкармливать птиц зерном.

Приметы

  • В народе верили: если в этот день погода теплая, то, значит, такой она продержится целых 40 дней;
  • В случае если сегодня дует теплый ветер – летом будет много осадков;
  • Если на Сорок Сороков слышали первый гром – год ждали голодным.

Именины 22 марта отмечают: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.

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Взято отсюда

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