Сорок Сороков: приметы, традиции, что можно и нельзя делать 22 марта

В этот день пекли печенье в виде птиц

22 марта верующие чтят память сорока Севастийских мучеников. В народном календаре этот день получил название – Сороки, Сорок Сороков.

По традиции в народе 22 марта считалось одним из великих праздников. Люди встречали весну, так как была примета, что на Сороки день зима кончается, а весна начинается. Главными предвестниками весны были жаворонки.

В этот день хозяйки пекли печенье в виде птиц. Их должно было быть ровно 40 штук — по числу погибших мучеников.

Что нельзя делать 22 марта

В Сорокин день не стоит ругаться, браниться, ссориться и разводить негатив.

22 марта запрещено разрушать гнезда сорок, прогонять их со двора.

Убираться в этот день не нужно. Мокрые полы символизируют слезы.

Под запретом также тяжелый физический труд и занятия рукоделием и шитьем.

Чтобы в семью не пришел голод, 22 марта не нужно есть мясо, яйца, рыбу, а также пить молоко.

Если сегодня дать деньги в долг, то их не только не отдадут, так еще и другие деньги утекут безвозвратно.

Нельзя застилать стол белой скатертью, иначе в гости придет обманщик.

Нельзя считать птиц на небе, иначе из дома пропадут все финансы.

22 марта нельзя кормить птиц хлебом, иначе семья будет жить впроголодь.

Что можно делать 22 марта

22 марта хозяйкам нужно готовить вкусную выпечку для своих родственников. Также принято лепить вареники и раздавать их мужчинам.

Кто выше раскачается на качелях 22 марта, тот будет счастливее в этом году.

В этот день нужно подкармливать птиц зерном.

Приметы

В народе верили: если в этот день погода теплая, то, значит, такой она продержится целых 40 дней;

В случае если сегодня дует теплый ветер – летом будет много осадков;

Если на Сорок Сороков слышали первый гром – год ждали голодным.

Именины 22 марта отмечают: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.

погода в районе , погода точная на неделю ,

Взято отсюда