Сорок Сороков: приметы, традиции, что можно и нельзя делать 22 марта

В этот день пекли печенье в виде птиц
22 марта верующие чтят память сорока Севастийских мучеников. В народном календаре этот день получил название – Сороки, Сорок Сороков.
По традиции в народе 22 марта считалось одним из великих праздников. Люди встречали весну, так как была примета, что на Сороки день зима кончается, а весна начинается. Главными предвестниками весны были жаворонки.
В этот день хозяйки пекли печенье в виде птиц. Их должно было быть ровно 40 штук — по числу погибших мучеников.
Что нельзя делать 22 марта
- В Сорокин день не стоит ругаться, браниться, ссориться и разводить негатив.
- 22 марта запрещено разрушать гнезда сорок, прогонять их со двора.
- Убираться в этот день не нужно. Мокрые полы символизируют слезы.
- Под запретом также тяжелый физический труд и занятия рукоделием и шитьем.
- Чтобы в семью не пришел голод, 22 марта не нужно есть мясо, яйца, рыбу, а также пить молоко.
- Если сегодня дать деньги в долг, то их не только не отдадут, так еще и другие деньги утекут безвозвратно.
- Нельзя застилать стол белой скатертью, иначе в гости придет обманщик.
- Нельзя считать птиц на небе, иначе из дома пропадут все финансы.
- 22 марта нельзя кормить птиц хлебом, иначе семья будет жить впроголодь.
Что можно делать 22 марта
- 22 марта хозяйкам нужно готовить вкусную выпечку для своих родственников. Также принято лепить вареники и раздавать их мужчинам.
- Кто выше раскачается на качелях 22 марта, тот будет счастливее в этом году.
- В этот день нужно подкармливать птиц зерном.
Приметы
- В народе верили: если в этот день погода теплая, то, значит, такой она продержится целых 40 дней;
- В случае если сегодня дует теплый ветер – летом будет много осадков;
- Если на Сорок Сороков слышали первый гром – год ждали голодным.
Именины 22 марта отмечают: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.
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Взято отсюда