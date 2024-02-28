реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

«Сосед аж в иллюминатор вжался». Что происходило на борту самолета, из которого пришлось высадить тучного алтайского экс-депутата

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Пассажир рейса «Барнаул-Москва» рассказал о последствиях ЧП с экс-депутатом

«Сосед аж в иллюминатор вжался». Что происходило на борту самолета, из которого пришлось высадить тучного алтайского экс-депутата

27 февраля на борту самолета в Барнауле произошел скандал

27 февраля рейс «Барнаул-Москва» задержался почти на полчаса. После скандала с экипажем предпринимателя и бывшего депутата АКЗС Артака Махсудяна вывели из самолета с полицией и оформили протокол за мелкое хулиганство.

Напомним, что обстановка на борту накалилась после того, как бортпроводники увидев, что тучный солидный пассажир не может пристегнуться ремнем у аварийного выхода, предложили ему пересесть на другое место, где можно воспользоваться ремнем-удлинителем. Но Артак Махсудян посчитал это наглостью и разразился ругательствами.

– Я как раз летел этим рейсом, – поделился с «КП»-Барнаул» один из очевидцев. – Когда зашел в салон и увидел этого человека, первой мыслью было: только бы он не со мной рядом сидел – такой уж он огромный казался. Потом, когда тучный мужчина сел в другом месте, я не позавидовал его соседям. Один аж в иллюминатор вжался. Вскоре началась в их крыле конфликт. Стюардессы что-то ему говорили, этот крупный мэн шумел и бурчал в ответ. Все это нервировало, рядом дети еще какие-то кричали, этот товарищ громко фыркал и вел себя агрессивно.

По словам собеседника, через какое-то время в салон вошли два полицейских с протоколами:

– Этот недовольный человек встал и ушел в сторону кабины пилотов. Там никого не дождался и уже более спокойный забрал вещи и вышел с полицейскими. Все эти разборки продолжались до получаса.

По информации SHOT, экс-депутат и предприниматель сослался на то, что смертельно болен, диагноз – онкологическое заболевание, из-за этого и разнервничался. При этом продолжает считать неправыми и наглыми представителей авиакомпании.

Такой он горячий

Обсуждая эту новость в СМИ, вспоминают и другие скандалы, связанные с Артаком Махдусяном. К примеру, был момент, когда его чуть не привлекли за побои женщине во время одной из встреч на избирательном участке. Даму даже увозили в карете скорой помощи, но дело закончилась примирением.

– Не знаю, кто т что говорит, но когда он работал у нас в комитете, я вспышек гнева не видел,- вступился за бывшего товарища по АКЗС Сергей Серов, председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и экологи. – Отличался дисциплиной, излучал добродушие. Есть же люди холерики горячие, вспыльчивые, но отходчивые, он – из таких.

Почему тучным людям нельзя сидеть у аварийных выходов

– Не было бы такого инцидента, если бы человек, покупая билеты, ознакомился с правилами авиакомпании,- прокомментировал « Комсомолке» Антон, один из опытных барнаульских пилотов с большим стажем. – Там четко прописано, что у аварийных выходов не должны сидеть дети, беременные женщины и т.д., в том числе и люди, которые не смогут застегнуть ремень. Это делается не просто так – если, не дай бог, случится аварийная ситуация и надо будет эвакуироваться, у аварийных выходов должны сидеть люди с нормальными физическими данными, которые помогут стюардессам, а не те, кто в силу тучности или других причин станут препятствием к эвакуации. В данном случае экипаж действовал совершенно грамотно. Покупая билет по интернету, мужчина, как многие из пассажиров, вряд ли читал условия договора, и это его промах, но если ему продали билет в кассе, то это уже будет другой «косяк» – сотрудников авиакомпании, которые должны были оценить обстоятельства и объяснить пассажиру, почему ему не положен билет у аварийного выхода.

Бывшего депутата сняли с самолета, потому что он не смог пристегнуть ремень

Взято отсюда
28.02.2024

горняк22 телеграм
До -5 градусов и слабые метели. О погоде в Алтайском крае 26 февраля

До -5 градусов и слабые метели. О погоде в Алтайском крае 26 февраля

В большинстве районов небольшой, на отдельных территориях умеренный снег Фотография…

Узнать больше
Байден рассказал о результатах нового медосмотра

Байден рассказал о результатах нового медосмотра

Байден сообщил, что ежегодный медосмотр не выявил ничего нового Президент…

Узнать больше
Назван архитектор операций ВСУ против России на Черном море

Назван архитектор операций ВСУ против России на Черном море

Express: адмирал Радакин —архитектор операций ВСУ против России на Черном…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp