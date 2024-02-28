«Сосед аж в иллюминатор вжался». Что происходило на борту самолета, из которого пришлось высадить тучного алтайского экс-депутата

Пассажир рейса «Барнаул-Москва» рассказал о последствиях ЧП с экс-депутатом

27 февраля на борту самолета в Барнауле произошел скандал

27 февраля рейс «Барнаул-Москва» задержался почти на полчаса. После скандала с экипажем предпринимателя и бывшего депутата АКЗС Артака Махсудяна вывели из самолета с полицией и оформили протокол за мелкое хулиганство.

Напомним, что обстановка на борту накалилась после того, как бортпроводники увидев, что тучный солидный пассажир не может пристегнуться ремнем у аварийного выхода, предложили ему пересесть на другое место, где можно воспользоваться ремнем-удлинителем. Но Артак Махсудян посчитал это наглостью и разразился ругательствами.

– Я как раз летел этим рейсом, – поделился с «КП»-Барнаул» один из очевидцев. – Когда зашел в салон и увидел этого человека, первой мыслью было: только бы он не со мной рядом сидел – такой уж он огромный казался. Потом, когда тучный мужчина сел в другом месте, я не позавидовал его соседям. Один аж в иллюминатор вжался. Вскоре началась в их крыле конфликт. Стюардессы что-то ему говорили, этот крупный мэн шумел и бурчал в ответ. Все это нервировало, рядом дети еще какие-то кричали, этот товарищ громко фыркал и вел себя агрессивно.

По словам собеседника, через какое-то время в салон вошли два полицейских с протоколами:

– Этот недовольный человек встал и ушел в сторону кабины пилотов. Там никого не дождался и уже более спокойный забрал вещи и вышел с полицейскими. Все эти разборки продолжались до получаса.

По информации SHOT, экс-депутат и предприниматель сослался на то, что смертельно болен, диагноз – онкологическое заболевание, из-за этого и разнервничался. При этом продолжает считать неправыми и наглыми представителей авиакомпании.

Такой он горячий

Обсуждая эту новость в СМИ, вспоминают и другие скандалы, связанные с Артаком Махдусяном. К примеру, был момент, когда его чуть не привлекли за побои женщине во время одной из встреч на избирательном участке. Даму даже увозили в карете скорой помощи, но дело закончилась примирением.

– Не знаю, кто т что говорит, но когда он работал у нас в комитете, я вспышек гнева не видел,- вступился за бывшего товарища по АКЗС Сергей Серов, председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и экологи. – Отличался дисциплиной, излучал добродушие. Есть же люди холерики горячие, вспыльчивые, но отходчивые, он – из таких.

Почему тучным людям нельзя сидеть у аварийных выходов

– Не было бы такого инцидента, если бы человек, покупая билеты, ознакомился с правилами авиакомпании,- прокомментировал « Комсомолке» Антон, один из опытных барнаульских пилотов с большим стажем. – Там четко прописано, что у аварийных выходов не должны сидеть дети, беременные женщины и т.д., в том числе и люди, которые не смогут застегнуть ремень. Это делается не просто так – если, не дай бог, случится аварийная ситуация и надо будет эвакуироваться, у аварийных выходов должны сидеть люди с нормальными физическими данными, которые помогут стюардессам, а не те, кто в силу тучности или других причин станут препятствием к эвакуации. В данном случае экипаж действовал совершенно грамотно. Покупая билет по интернету, мужчина, как многие из пассажиров, вряд ли читал условия договора, и это его промах, но если ему продали билет в кассе, то это уже будет другой «косяк» – сотрудников авиакомпании, которые должны были оценить обстоятельства и объяснить пассажиру, почему ему не положен билет у аварийного выхода.

Бывшего депутата сняли с самолета, потому что он не смог пристегнуть ремень

Взято отсюда

28.02.2024