В Змеиногорском следственном комитете возбуждено уголовное дело

Алтайский следком прокомментировал гибель двоих детей при пожаре в Краснощеково. По данным следователей, мальчиков двух и трех лет из дома вынес сосед-пожарный:

— Было таким образом: вынес детей из помещения сосед, который работает пожарником, но он был не при исполнении. А потом уже приехала пожарная и скорая, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в момент возгорания, малыши находились в доме вместе с матерью:

— Их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение. Утром в помещении была затоплена печь. В настоящее время следователи СК проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев пожара.

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Огонь тушили шесть пожарных и три единицы техники. Пламя распространилось на весь дом площадью 120 квадратов.

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16.01.2024