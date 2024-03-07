реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Соседи будут в шоке: посадите картофель в марте — хитрый метод для раннего урожая

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

07 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В марте дачники начинают активно готовиться к новому сезону. В этом месяце они сеют на рассаду различные овощи. Пишет Теперь Внимание!

Но тем, кто хочет получить ранний урожай картофеля, стоит посадить этот корнеплод уже в марте. Агроном Анастасия Коврижных рассказала о необычном методе посадки картошки в первом весеннем месяце.

Выбор сорта играет важную роль при ранней посадке картофеля. Раннеспелые или среднеспелые сорта, приспособленные к низким температурам, подходят лучше всего.

Также необходимо провести предпосевную обработку клубней для стимуляции роста и защиты от болезней и гниения и подготовить почву. 

Участок нужно очистить, разрыхлить землю и внести любые органические удобрения. Место для посадки должно быть солнечным и безветренным.

Что касается непосредственного метода посева, то здесь все зависит от типа почвы и предпочтений огородника. Можно использовать традиционный метод посадки в лунки или плоский посев в гряды.

После этого необходимо накрыть участок специальным материалом или пленкой для защиты саженцев от заморозков и непогоды.

При соблюдении перечисленных условий можно получить хороший урожай раньше всех соседей. По материалам сайта «Белновости».

Фото: tonodiaz/freepik.com

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

Горняк22

горняк22 телеграм
“Поздравления от котиков”: фонд защиты городских животных запустил благотворительную акцию к 8 марта

“Поздравления от котиков”: фонд защиты городских животных запустил благотворительную акцию к 8 марта

Фото: фонд защиты городских животных Сделать необычный, милый и, главное,…

Узнать больше
Розыгрыш больших зимних призов на ипподроме “АЛТАЙ”

Розыгрыш больших зимних призов на ипподроме “АЛТАЙ”

Конные бега на призы Губернатора и Национальной ассоциации заводчиков и…

Узнать больше
Для любителей дачного сезона в парке «Изумрудный» пройдёт цикл лекций по садовому озеленению

Для любителей дачного сезона в парке «Изумрудный» пройдёт цикл лекций по садовому озеленению

На первой встрече ждут любителей роз! Лекцию проведёт эксперт ландшафтного…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp