Соседи будут в шоке: посадите картофель в марте — хитрый метод для раннего урожая

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07 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В марте дачники начинают активно готовиться к новому сезону. В этом месяце они сеют на рассаду различные овощи. Пишет Теперь Внимание!

Но тем, кто хочет получить ранний урожай картофеля, стоит посадить этот корнеплод уже в марте. Агроном Анастасия Коврижных рассказала о необычном методе посадки картошки в первом весеннем месяце.

Выбор сорта играет важную роль при ранней посадке картофеля. Раннеспелые или среднеспелые сорта, приспособленные к низким температурам, подходят лучше всего.

Также необходимо провести предпосевную обработку клубней для стимуляции роста и защиты от болезней и гниения и подготовить почву.

Участок нужно очистить, разрыхлить землю и внести любые органические удобрения. Место для посадки должно быть солнечным и безветренным.

Что касается непосредственного метода посева, то здесь все зависит от типа почвы и предпочтений огородника. Можно использовать традиционный метод посадки в лунки или плоский посев в гряды.

После этого необходимо накрыть участок специальным материалом или пленкой для защиты саженцев от заморозков и непогоды.

При соблюдении перечисленных условий можно получить хороший урожай раньше всех соседей. По материалам сайта «Белновости».

Фото: tonodiaz/freepik.com