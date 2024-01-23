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Соседов признался, что у него были конфликты с руководством “За гранью”

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Соседов признался, что у него были конфликты с руководством "За гранью"

Журналист поделился, что ему делали замечания из-за смеха, но он отвечал, что “будет вести себя так, как чувствует”

Известный российский журналист и бывший ведущий популярного ток-шоу “За гранью” на НТВ Сергей Соседов признался, что у него были конфликты с руководством телеканала, рассказывает “Лента.ру”.

По словам бывшего ведущего, руководство НТВ настаивало на том, чтобы шоу “За гранью” было серьезной передачей. Как заявил Соседов, начальство требовало, чтобы в программе показывали “страсти и страдания”.

“Очень любили, когда герой начинает плакать, прям это культивировалось, чтобы он рыдал”, — поделился журналист.

Он также отметил, что управленцам канала не нравилось, когда на съемках передачи он начинал над чем-то смеяться. “Не приветствовались смешки, какой-то юмор”, уточнил отставной ведущий и добавил, что ему делали замечания из-за смеха, но он отвечал, что “будет вести себя так, как чувствует”, поскольку даже в самой трагической истории всегда есть что-то смешное.

Сменившего его в шоу актера Тимура Еремеева Соседов назвал говорящей головой.

О том, что Еремеев сменит Соседова на должности ведущего “За гранью”, пресс-служба НТВ сообщила 18 декабря. При этом на канале утверждали, что в декабре 2023 года у Соседова просто закончился контракт. Однако журналист с таким объяснением не согласен.

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Взято отсюда

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