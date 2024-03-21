Соскучились по знаниям. Людмила Суслова помогает барнаульцам избежать коммунального “капкана”

Если незнание закона не освобождает от ответственности, то незнание коммунальной грамоты развязывает руки некоторым управляющим компаниям. Чтобы таких ситуаций было как можно меньше, а квитанции не пополнялись отдельными строками, руководитель Центра защиты прав граждан “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ” в Алтайском крае Татьяна Мазунина регулярно организует обучающие семинары для активных жителей многоквартирных домов. У барнаульцев за последнее время накопилось много вопросов, ответы на которые дала руководитель партийного проекта “Коммунальный дозор”, депутат АКЗС Людмила Суслова.

Как бы не казалось, что в сфере ЖКХ происходят положительные изменения, нерешённых проблем и вопросов по-прежнему остаётся много. Один из них – неутихающий спор по поводу перехода от единой платёжки к прямым договорам. Почему это удобно управляющим организациям понятно – они перекладывают ответственность за исполнение коммунальных услуг и взыскание долгов с собственников дома на ресурсоснабжающие организации. “А вот собственникам такая система принесёт лишь дополнительные неудобства в виде нескольких квитанций на оплату услуг, передачи показаний приборов учёта всем поставщикам, взыскании банком комиссии с каждой платёжки. Стоит ли в таком случае игра свеч? И чем тогда будет управлять УК?“, – задалась вопросами Людмила Суслова.

Как поступать жителям, когда переносят сроки капитального ремонта дома, стал не менее актуальным вопросом семинара. Среди слушателей присутствовали жильцы домов, где капремонт переносили на более поздний срок уже дважды. Хотя, по словам горожан, видимых причин для этого не было. “Причём это не тот случай, когда нет необходимости в ремонте. Люди говорят, что у них течёт кровля. Провести капитальный ремонт в доме должны были в 2016 году, но на сегодняшний день никаких работ не было. Будем разбираться“, – отметила Людмила Суслова. Депутат объяснила, что только собственники на собрании могут решить вопрос переноса капремонта и на более ранний, и на более поздний срок. Если сроки капремонта изменяются в тайне от собственников, то это уже нарушение законодательства. Эксперт объяснила, что делать в подобных ситуациях и к кому обращаться за помощью, пообещав собравшимся помощь в решении их проблемы.

Рассказала спикер и о том, на какие уловки могут идти “управляшки”, обходя закон при расчёте тарифа на текущее содержание дома. Схема предельна проста, но для многих жителей неизвестна – чтобы не поднимать тариф, некоторые услуги, входящие в него, выводятся в квитанцию отдельными строками, например, обслуживание приборов учёта, уборка подъездов и т.д. Получается, если сложить сам тариф на текущее содержание дома и отдельно выведенные из него услуги, выходит приличная сумма. “В моей практике есть пример такой “арифметики”. Тариф на текущее содержание дома в квитанции составлял 11,80 рубля, а когда к нему прибавили выведенные в отдельные строки услуги, сумма получилась 19 рублей”, – привела пример депутат. После полученных знаний слушатели взялись за проверку квитанций.

Барнаульцы также пожаловались на неудовлетворительную работу Жилищной инспекции Алтайского края, в обязанности которой входит контроль качества работы УК и ТСЖ, с чем иногда возникают сложности. “Отсутствие надлежаще проведённых проверок Жилищной инспекций попустительствует безнаказанности УК при нарушении законных прав жителей многоквартирного дома“, – сделала вывод Татьяна Мазунина. Поэтому, горожанам объяснили, куда обращаться за помощью в подобных случаях.

Поднималось много и других вопросов, в том числе частного характера, с которыми разбиралась Людмила Суслова. Например, жители пожаловались ей на жуткое состояние дома на улице Тимуровская, 37. По словам заявителей, дом разрушен настолько, что жильцы даже боятся там ночевать. Эту проблему депутат подробнее изучит на личном приёме граждан, куда записались жильцы дома, а вместе с ними и другие горожане. “Судя по количеству слушателей, пришедших на семинар и числу вопросов, прозвучавших от них, я делаю вывод, что люди соскучились по урокам коммунальной грамоты. Это несомненно радует. Люди не слепо доверяют своим УК, а изучают нормы жилищного законодательства, обращаясь к нам за помощью. И мы обязательно поможем!“, – заключила Людмила Суслова.

Взято отсюда.

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