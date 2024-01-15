В пятницу, 12 января, состоялось 57-е заседание Избирательной комиссии Алтайского края. Большая часть вопросов повестки дня заседания касалась подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

Так, в рамках заседания принят ряд решений, связанных с финансовым обеспечением деятельности избирательных комиссий Алтайского края по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации.

Также краевой избирательной комиссией рассмотрен вопрос о реализации проекта «ИнформУИК» в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Алтайского края.

Решением Крайизбиркома установлено время предоставления помещений для встреч с избирателями в период проведения избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2024 году.

В ходе заседания принято решение об опубликовании сведений об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Алтайском краевом Законодательном Собрании, при освещении их деятельности региональными телеканалом «Катунь 24» и радиоканалом «Катунь FM» за 2023 год.

Ряд рассмотренных вопросов связан с кадровым обеспечением деятельности избирательных комиссий. Так, Крайизбиркомом досрочно прекращены полномочия члена Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула с правом решающего голоса. Кроме того, в ходе заседания приняты решения, касающиеся структуры и штатного расписания аппарата Избирательной комиссии Алтайского края.

Взято отсюда.

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