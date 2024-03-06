В субботу, 2 марта, состоялось Общероссийское открытое партийное собрание. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Красная Линия".

Открыл собрание Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. "Дорогие товарищи и друзья. Сегодня мы собрались на открытое партийное собрание Компартии России и наших союзников по народно-патриотическому союзу для того, чтобы четко определить свои задачи на ближайшее время. У нас впереди президентские выборы, которые имеют судьбоносное значение", – с такими словами лидер коммунистов обратился к участникам форума. Он отметил, что сегодня необходимо ответить на следующие вопросы: почему надо идти на эти выборы, почему надо голосовать за нашу программу, за кандидата от народно-патриотических сил Харитонова Николая Михайловича и что надо сделать лично каждому. Геннадий Андреевич возразил тем, кто считает, что все решено и нет смысла бороться. Он подчеркнул, что за последние годы не была решена ни одна из ключевых политических и социально-экономических проблем. При этом сохраняется прежний курс, не прекратилось олигархическое разграбление страны. "Нам надо принципиально определить свою позицию", – сказал Г.А. Зюганов. Он напомнил об антикризисной программе КПРФ, которая была проработана на Орловских форумах и поддержана Академией Наук. Также лидер коммунистов указал на опыт народных предприятий, ставших лучшими в производственной и социальной сфере. Вместе с тем он отметил, что передовые хозяйства подвергаются постоянному давлению, судебному преследованию, рейдерским атакам. "Мы не берем ни копейки у государства и не просим ни у Мишустина, ни у кого, – заявил Председатель ЦК КПРФ. – Мы говорим единственное – не мешайте". Подчеркивая важность предстоящих выборов, Геннадий Андреевич сказал: "Для нас принципиально важно объяснить сегодня людям, что каждый, кто идет на выборы, решает не только свою судьбу, но и судьбу своих детей и внуков". Лидер коммунистов отметил, что сегодня даже высшее руководство страны признает тупиковость капитализма, а в прозвучавшем на днях послании президента было затронуто много насущных социальных вопросов. Он напомнил о том, что системный кризис капитализма привел к появлению новых "горячих точек", а вокруг границ России ширятся очаги нестабильности. В то же время Г.А. Зюганов указал на главный недостаток посланий – отсутствие отчета за предыдущие и ответа на вопросы: где возьмут деньги и какие кадры будут реализовывать программу? Геннадий Андреевич напомнил о том, что КПРФ последовательно боролась против губительных реформ в сфере образования. "Вопрос кадров настолько встал жестко ребром, что иногда просто диву даешься", – сказал он. Лидер коммунистов указал на сокращение числа учителей, низкие зарплаты педагогов во многих регионах. Он отметил, что у КПРФ есть проработанный закон "Образование для всех", подготовленный командой специалистов и нацеленный на возрождение отечественной системы образования. Также Г.А. Зюганов отметил отставание России в новейших технологиях, о котором говорил в своем послании и президент. Вместе с тем он отметил, что советский производственный потенциал во многом утрачен, а за последние годы не было предпринято решительных мер по его возрождению. Лидер коммунистов напомнил о судьбе таких отраслей, как авиа- и станкостроение, которые в советское время были гордостью отечественной промышленности, а сегодня находятся в глубоком упадке. Геннадий Андреевич заявил, что недостаточно просто обозначить проблему. "За этим должна следовать четкая и ясная программа, каким образом будем решать", – сказал он. Председатель ЦК КПРФ подчеркнул, что программа Н.М. Харитонова содержит пути решения важнейших проблем страны. "Сорок семь позиций, и под каждой есть проект закона, уникальный советский и китайский опыт, международная практика", – отметил он. По словам лидера коммунистов, капитализм оказался не способен в новых условиях решить ни одной проблемы. Он отметил, что кризисы прогнившей социально-экономической системы уже пытались решить мировыми войнами и фашизмом, а сегодня в этом направлении работает либеральная "пятая колонна", готовая поджечь страну изнутри. "Поиграли в капитализм – и хватит", – заявил Г.А. Зюганов. Старая "элита" не способна вывести страну из кризиса, отметил Председатель ЦК КПРФ. Он напомнил о том, что многие бывшие министры сегодня сбежали из страны. Лидер коммунистов указал на необходимость смены кадров в системе управления. "Продвигайте талантливых людей", – заявил он, отметив, что у КПРФ есть достойная смена. Касаясь борьбы с внешними угрозами, Г.А. Зюганов указал на необходимость мобилизации ресурсов, развития новых технологий, а также сплочения граждан. При этом он подчеркнул: "Без справедливости, дружбы, гуманизма не может быть никакого сплочения. Раскол общества, к сожалению, продолжается". Также лидер коммунистов указал на недостаточные темпы роста экономики. Он напомнил о том, что Россия только сейчас в этом отношении достигла общемировых показателей, однако действия финансово-экономического блока препятствуют достигнутым успехам. Г.А. Зюганов подчеркнул, что быстрые темпы роста при такой политике невозможны, указав на имеющиеся в программе КПРФ необходимые антикризисные меры, включающие прогрессивную шкалу налогообложения. Далее Геннадий Андреевич напомнил о проблемах села, задушенного высокими тарифами, недоступностью техники и несправедливыми расценками на продукцию. Также он заявил о необходимости национализации ключевых отраслей хозяйства и минерально-сырьевой базы, которая должна работать в интересах всех граждан. "Наша программа предусматривает не три с половиной, а пять-шесть процентов роста, – заявил Председатель ЦК КПРФ. – Это абсолютная реальность". Он привел в пример политику Ленина и Сталина, которая на фоне мирового кризиса позволила достичь 14% роста экономики, создала базу развития социальной сферы. Кроме того, лидер коммунистов указал на дальновидность советского руководства, предусмотревшего возможность переброски промышленности на восток, что впоследствии спасло страну. Г.А. Зюганов возмутился фактом утечки капиталов за рубеж в период вооруженной борьбы с Западом. Он отметил, что вывезенных из страны денег хватило бы на решение всех ключевых проблем. "Если введут нормальную прогрессивную шкалу, у нас будут огромные ресурсы", – заявил лидер коммунистов, отметив, что это вопрос политической воли. Геннадий Андреевич указал на недопустимо низкую величину прожиточного минимума и недостаточный рост зарплат, не успевающий за инфляцией. "Эта проблема решаема, – сказал он, – но ее надо решать в интересах граждан". Также лидер коммунистов призвал поддержать поколение детей войны. Особо Председатель ЦК КПРФ отметил проблему вымирания страны. Он заявил, что снижение численности граждан представляет собой стратегическую угрозу ввиду обострения внешнеполитической ситуации. "Надо начинать с производства и промышленности", – подчеркнул лидер коммунистов. Он указал на три ключевые отрасли – авиастроение, станкостроение и электронику – без которых невозможно решать стоящие перед страной проблемы. Также Геннадий Андреевич отметил значимость науки, которая требует должного финансирования. "Капитализм не в состоянии решить проблемы, он доказал это везде и всюду, – заявил Г.А. Зюганов. – Поэтому придется брать "лево руля". Он отметил, что без ремонта политической системы невозможно достичь победы. По словам лидера коммунистов, правящая партия не готова вести диалог, обсуждать проблемы. Он также заявил о необходимости противодействия "пятой колонне" демагогов, тех, кто разрушал Советский Союз. "Политическая система требует нормальных выборов, нормального диалога, нормальных взаимоотношений, требует апробации всех идей и обобщения всего лучшего, что есть у нашей державы, – сказал Геннадий Андреевич. – На мой взгляд, наша программа, которую мы предложили стране, соответствует этим вопросам". Он призвал партийный актив провести работу по мобилизации избирателей. "Каждый голос за наш блок, за Харитонова – это голос в пользу социализма, справедливости, дружбы, в пользу мира, в пользу поворота власти в этом направлении. В противном случае мы не можем выиграть", – заявил Председатель ЦК КПРФ. Лидер Коммунистов поблагодарил Н.М. Харитонова за блестящую и энергичную работу. Он призвал участников конференции со всей серьезностью подойти к предстоящим выборам, а чиновников всех уровней – не препятствовать свободному волеизъявлению граждан. Затем на партийном форуме выступил кандидат на должность президента Н.М. Харитонов. Николай Михайлович поблагодарил партийный актив за поддержку, оказанную на этапе выдвижения, и за активную работу в ходе предвыборной кампании. Он отметил, что весь избирательный штаб, весь Президиум ЦК КПРФ во главе с Г.А. Зюгановым ежедневно работает на продвижение программы Компартии. Н.М. Харитонов рассказал о том, что в рамках кампании команда коммунистов проехала по всей стране, от Хабаровска до Санкт-Петербурга. Сравнивая текущие выборы с выборами 2004-го года, он отметил усиление административного ресурса. Кандидат-коммунист поблагодарил всех тех, кто, участвуя в дебатах, ведя агитацию, отстаивает позицию Компартии, продвигает ее программу. Также Николай Михайлович сообщил о собранных в ходе встреч и поступающих на почту сообщениях от избирателей, с которыми работает штаб КПРФ. "Мы стараемся на каждый звонок, на каждое письмо ответить", – сказал он. По словам кандидата-коммуниста, обращения избирателей содержат не только просьбы о помощи в житейских проблемах, но и ценные инициативы, которые коммунисты принимают на вооружение. Николай Михайлович подчеркнул, что для победы над административным ресурсом нужно удесятерить свои силы. "Другого не дано, если мы хотим на самом деле победить", – сказал он. Кандидат-коммунист напомнил, что до конца избирательной кампании осталось около полутора недель, и за это время нужно усилить агитацию. Он анонсировал ряд поездок в рамках кампании, в том числе в город-герой Волгоград. Николай Михайлович заявил, что городу на Волге необходимо вернуть его овеянное славой историческое имя – Сталинград. Также Н.М. Харитонов озвучил инициативу – обсудить на референдуме возвращение второй столице страны имени Ленина. В завершение выступления Николай Михайлович указал на необходимость приложить все усилия на последнем этапе выборной кампании. Он отметил, что во многих регионах творчески подходят к ведению агитации, в том числе на родине кандидата – в Сибири. "Если мы прибавим и поднавалимся на контроль, не дадим фальсифицировать массово, как это делается, поверьте мне, результат будет неожиданный, результат будет великолепный. И победа наверняка придет, если мы сами активизируем свои действия", – заявил Н.М. Харитонов. Далее выступили представители региональных отделений КПРФ: В.Н. Губарев (Якутия), С.Г. Левченко (Иркутская область), М.А. Амелин (Оренбургская область), А.В. Лескин (Самарская область), Н.А. Останина (Башкирия), А.Д. Бойков (Ивановская область), Р.И. Кононенко (Санкт-Петербург), В.П. Ижицкий (Костромская область), С.К. Абдулхаликов (Дагестан), Н.И. Осадчий (Краснодарский край). Также участникам партийного форума был продемонстрирован ряд видеороликов, в том числе подготовленных региональными партийными организациями. Подводя итоги собрания, Н.М. Харитонов обратился с напутственным словом к его участникам. Кандидат-коммунист призвал сохранить на весь остаток избирательной кампании рабочий настрой, продемонстрированный в ходе партийного форума. Он указал на то, что большевикам накануне революции было намного сложнее, приходилось вести в работу в крестьянской стране с неграмотным населением. Но идейная убежденность обеспечила победу и привлекла на их сторону лучшие таланты страны. "То большинство, которое придет на выборы, имеет полное право спокойно, бюллетенем изменить политическую ситуацию, социально-экономическое развитие нашей страны, – заявил Николай Михайлович. – Мы, ныне действующее поколение, должны сделать все, чтобы страну вернуть в социализм". Он в очередной раз выразил уверенность в победе, если на завершающей стадии кампании будет приложен максимум усилий. В свою очередь Г.А. Зюганов сообщил о том, что опыт общения с избирателями говорит об интересе граждан к программе коммунистов. Он рассказал о работе, которую ведут коммунисты для донесения своих идей в массы, указал на целый ряд подготовленных материалов и сообщил о работе партийных информационных средств. Лидер коммунистов отметил недостаточность простого осознания тупиковости капитализма, необходимы решительные действия. Он указал на то, что правящая партия не способна принимать ответственные решения, она может работать только по команде. "Мы должны сейчас показать всей стране, что есть мирный, достойный выход, когда можно исправить и резко улучшить ситуацию", – сказал Геннадий Андреевич. Председатель ЦК КПРФ напомнил о том, что сложившаяся с начала 90-х годов социально-экономическая система привела к утрате десятков тысяч предприятий, деградации передовых отраслей, вымиранию населения, и сегодня в ее рамках невозможно достичь никаких побед. Он напомнил о подготовленной КПРФ программе развития, в разработке которой принимали участие лучшие специалисты. Геннадий Андреевич заявил, что сегодня пришло время позаботиться о труженике, восстановить все лучшее в своей тысячелетней истории, взяв в наследство советский опыт. Он также поблагодарил союзников Компартии за поддержку. "Если каждый из вас с собой возьмет на выборы пятьдесят человек, задача будет во многом решена", – сказал Г.А. Зюганов, обращаясь к участникам собрания.

Взято отсюда.

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