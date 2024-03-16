Состоялось очередное собрание Алтайского отделения ИППО

15 марта 2024 в зале советов Алтайской митрополии состоялось заседание Алтайского отделения Императорского Православного Палестинского Общества.

Участниками заседания стали действительные члены регионального отделения общества, священнослужители, преподаватели, представители общественности, а также потенциальные члены общества.

Собрание открыл почетный член ИППО, руководитель Алтайского отделения ИППО — митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, который призвал Божие благословение на начало работы заседания. После чего состоялось торжественное вручение знаков и удостоверений вновь принятым действительным членам общества.

Далее заместитель председателя Алтайского регионального отделения ИППО протоиерей Георгий Крейдун рассказал о текущем положении дел в Алтайском отделении, о проведение конференции «Палестинские чтения в Сибири» и участия членов Регионального отделения в юбилейных торжества Алтайской митрополии.

Затем Гриневич Л.А. сделала доклад об организации выставки «Душа Палестины»

Архимандрит Иларион (Морозов) секретарь Барнаульской епархии сделал сообщение об обретение мощей преподобного Макария Алтайского.

Протоиерей Андрей Ушаков благочинный Заринского округа рассказал об организации помощи бойцам СВО.

В конце заседания обсуждался вопрос о принятие новых членов Алтайского отделения ИППО.

Информационный отдел Барнаульской епархии

фото: иерей Богдан Кириллов

15

Взято отсюда.

новости алтай края , новости алтая видео ,