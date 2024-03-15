Состоялось собрание благочинных Барнаульской епархии

15 марта 2024 г. в зале советов епархиального управления Барнаульской епархии, под председательством Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского, состоялось собрание благочинных.

В собрании приняли участие: секретарь Барнаульской епархии архимандрит Иларион (Морозов), благочинный Барнаульского городского округа протоиерей Андрей Басов, благочинный Барнаульского пригородного округа иерей Дионисий Рейм, благочинный Заринского округа протоиерей Андрей Ушаков, благочинный Белоярского округа протоиерей Вячеслав Данькин, благочинный Тальменского округа иеромонах Гавриил (Трофимов), благочинный монастырей Барнаульской епархии иеромонах Исайя (Жмакин).

На собрании обсудили мероприятие юбилейных торжеств в связи с 30- летием образования Барнаульской епархии и перенесение мощей преподобного Макария Алтайского из г. Орла в г. Барнаул. А так же уделили внимание текущим вопросам богослужебной и внебогослужебной деятельности благочиний.

По окончании собрания Владыка поблагодарил всех присутствующих за проведенную работу и пожелал крепости сил и помощи Божией.

Информационный отдел Барнаульской епархии

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Взято отсюда.

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