Состоялось всенощное бдение и приходское собрание в Димитриевском храме

13января, в канун Новолетия по Юлианскому календарю, в храме Димитрия Ростовского г. Барнаула настоятель храма митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил всенощное бдение.

Главе Алтайской митрополии сослужили ключарь храма протоиерей Александр Полывянный, клирики храма иерей Владимир Стуров, иерей Тимофей Самодинов, иерей Александр Девятых, иерей Вячеслав Клименко, диаконы Алексий Третьяков, Даниил Сакаев, Олег Берендеев, другие священнослужители.

В ходе богослужения владыка Сергий совершил помазание молящихся освященным елеем.

По окончании службы в помещении воскресной школы храма в соответствии с Уставом Барнаульской епархии состоялось ежегодное приходское собрание под председательством настоятеля храма митрополита Сергия, на котором были подведены итоги хозяйственной деятельности и намечены планы на 2024-й год.

Присутствовали как клирики храма и иные церковнослужители, так и прихожане. Секретарем собрания избрали иерея Владимира Стурова.

Ключарь храма протоиерей Александр отчитался о том, что сделано в прошлом, 2023 году. По словам отца Александра, главное деяние – это ремонт воскресной школы. Год назад, в декабре 2022 года, в помещении сгнил и в конце концов провалился старый деревянный пол. Кроме того, здесь было холодно. С благословения митрополита своими силами (староста Алексей Николаевич Сафонов занимался этим вопросом, ему помогали также пономари) был проведен ремонт: засыпана песчаная основа, положена бетонная подушка и сверху – кафельная плитка. Пол сделан с вмонтированными трубами отопления. Кроме того, заменили старые деревянные оконные рамы на новые пластиковые. Сейчас это самое теплое и светлое помещение в храме. Проводится также мелкий ремонт фасада, отремонтированы ступени крыльца в притворе.

Ежегодно на территории проводится ярмарка «От покаяния к воскресению России».

На будущий год отец Александр предложил заменить деревянные окна на пластиковые на втором этаже пристройки к храму. Здесь расположены три класса воскресной школы и крестильный храм, в котором также совершаются ранние службы по воскресеньям. Владыка благословил эти планы на 2024 год, а также напомнил, что до 15 февраля надо скинуть снег с крыши храма.

Духовник молодежной организации «Слово» иерей Владимир Стуров с грустью констатировал, что «Слово» превращается в клуб «Кому за сорок». Надо изыскивать способы привлечения юношей и девушек в организацию. К сожалению, молодежь в массе своей тонет в гаджетах и запутывается в виртуальных сетях.

Заведующая воскресной школой Е.В. Лебедева рассказала о мероприятиях, проводившихся с воспитанниками. В школе 52 ребенка. Изучают Закон Божий, церковнославянский язык, поют, выполняют поделки. В летнее время ходили в крестный ход в Коробейниково, совершали паломнические поездки в Новосибирск, на озеро Телецкое, в Чемал, весной побывали в Тобольске. К великой радости, появился новый руководитель хора Юлия Самодинова. Последние выступления хора, по мнению Елены Валентиновны, говорят о том, что поют ребята достойно. Осуществляется также сотрудничество с 48-й общеобразовательной школой.

Владимир Клименко

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Взято отсюда.

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