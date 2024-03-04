реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Состоялось заседание общественного совета при ГУ МВД России по Алтайскому краю

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Состоялось заседание общественного совета при ГУ МВД России по Алтайскому краю

29 февраля на площадке Сибмедиагруппы состоялось заседание общественного совета ГУ МВД России по Алтайскому краю. Заседание провела председатель совета  Татьяна Величко.

В мероприятии приняли участие начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции  Андрей Подолян , заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка), полковник полиции  Сергей Вдовиченко , председатель Избирательной Комиссии Алтайского края  Ирина Акимова , которая на постоянной основе участвует в работе совета как приглашенный эксперт, и представитель Департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики  Ольга Ходоренко.

Рассматривалась тема об итогах работы органов внутренних дел по охране порядка на массовых мероприятиях в 2023 и начале 2024 года, в том числе с привлечением добровольных народных дружин. Присутствующие заслушали в качестве докладчика полковника полиции  Сергея Вдовиченко . В своем выступлении начальник ГУ МВД России, генерал-лейтенант полиции  Андрей Подолян  отметил, что всегда предпринимаются меры к тому, чтобы на охрану порядка заступали наиболее подготовленные сотрудники. Для них проводятся дополнительные занятия и инструктажи. Председатель Избирательной Комиссии Алтайского края  Ирина Акимова  отметила важность взаимодействия со всеми правоохранительными и общественными структурами и ознакомила присутствующих с преимуществами дистанционного электронного голосования.

Представители совета  Юрий Овиденко  и  Виктор Афанасьев  коснулись опыта развитии в крае системы общественного контроля, которая в том числе касается и работы правоохранительных органов в разных сферах. Татьяна Величко  подвела итоги рассматриваемого вопроса, отметила его важность, а также необходимость своевременного информирования населения о наиболее актуальных вопросах функционирования правоохранительной системы. А так же об общественной поддержке тех инициатив, которые реализуют правоохранительные органы, в том числе в плане профилактики правонарушений и воспитании подрастающего поколения.

В связи с этим она предложила следующий общественный совет посвятить профилактике деструктивного поведения в молодежной среде и поблагодарила всех за активное участие в подготовке заседания.

Взято отсюда.

новости вести алтая новости горного алтая последние свежие ,

горняк22 телеграм
Какая погода будет в Алтайском крае на 8 Марта и длинных выходных?

Какая погода будет в Алтайском крае на 8 Марта и длинных выходных?

Днем 8 марта синоптики обещают потепление, а в воскресенье столбики…

Узнать больше
Мастер спорта посоветовала комплекс упражнений для тонкой талии

Мастер спорта посоветовала комплекс упражнений для тонкой талии

Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева посоветовала…

Узнать больше
«Ростех» начал поставки комплекса для борьбы с FPV-дронами

«Ростех» начал поставки комплекса для борьбы с FPV-дронами

«Ростех»: начаты поставки комплекса для борьбы с FPV-дронами «Гроза.04.К» В…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp