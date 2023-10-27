Олег Царев Фото: vk.com/oleg.tsarov

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев стал объектом для покушения. Политик четыре раза переизбирался в Верховную раду Украины, а в 2014 году поддержал Донбасс

На бывшего депутата Верховной рады Олега Царева совершено покушение. Политик, который в 2014 году поддержал Донбасс и Россию, находится в тяжелом состоянии в больнице. Рассказываем, что известно о покушении.

Кто такой Олег Царев

Олег Анатольевич Царев родился в 1970 году на Украине. Занимался бизнесом, работал на руководящих должностях, потом пошел в политику, пишет РИА “Новости”.

Был народным депутатом Украины IV–VII созывов, то есть четыре раза переизбирался в Верховную Раду.

В 2014 году был кандидатом-самовыдвиженцем в президенты Украины.

В июле 2014 года стал спикером парламента Новороссии, состоявшем из представителей Луганской и Донецкой народных республик, пишет “КП”.

Покушение на Олега Царева

В политика стреляли, сообщил председатель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.

А военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что Цареву нанесли ножевые ранения, пишет News.Ru.

По предварительной информации, покушение произошло около дома Царева ночью 27 октября, сообщает ИАНЕД.

Уточняется, что в отношении Царева на Украине за поддержку России было открыто несколько уголовных дел. Кроме того, ему часто поступали угрозы.

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