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Сосульки, шапки и подснежники: Барнаул вышел из Нового года в сугробах. Фото

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Судя по пейзажам во дворах краевой столицы, далеко не все управляющие компании города озадачились наведением порядка в длинные выходные

Сугробы, снежная каша, сосульки и “шапки” на кровлях – примерно такой пейзаж могли наблюдать во дворах к концу новогодних праздников многие барнаульцы. При этом уже с началом рабочих дней ситуация поменялась далеко не везде.

Напомним, что в новогодние выходные краевая столица пережила не один снегопад, а весьма теплая погода обусловила появление сосулек на крышах многоквартирных домов.

Однако стремительной реакцию управляющих компаний на последствия непогоды, к сожалению, назвать нельзя. Во многих дворах краевой столицы и сегодня можно наблюдать залежи снега, как на земле, так и на кровлях.

Кстати, длительные выходные и объективное снижение деловой активности горожан отметились и появлением большого количества “автоподснежников”, которые в еще большей степени добавляют антуража “сугробной” атмосфере барнаульских дворов.

Взято отсюда

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