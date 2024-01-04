В городе нашли несколько неразорвавшихся снарядов

3 января 2024, 23:091421 комментарий

В Белгороде саперы обнаружили неразорвавшийся снаряд, угрожающий сотням частных домов. Из-за угрозы взрыва порядка 600 человек эвакуируют из домов, сообщает в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

— Сейчас взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации, — написал Вячеслав Гладков. — Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров.

Сейчас администрация города во главе с мэром обходят жилые дома и предлагают выехать в пункты временного размещения. Эвакуированным обещают чай и горячую еду. Дома эвакуированных обещают охранять.

— Дома, из которых вывезем жителей, будет охранять полиция, муниципальная стража и самооборона вплоть до полного возвращения жителей, — заявил Вячеслав Гладков.

Также губернатор заявил о том, что в микрорайоне Улитка нашли еще два снаряда: их проверяют саперы, место обследования оцеплено. После проверки специалистами будут приняты дальнейшие решения.

Ранее днем Вячеслав Гладков просил жителей Белгорода и Белгородской области быть бдительными из-за участившихся обстрелов региона. Напомним, что 30 декабря регион атаковали ВСУ — в результате нападения погибли 25 человек, 5 из которых дети. Пострадали 109 человек.

Взято Источник

04.01.2024