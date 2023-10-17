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Сотрудница опеки получила срок за взятки в Шипуновском районе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ей назначили 7,5 года лишения свободы условно.

Источник фото: Катунь 24

Накануне состоялся суд над бывшим главным специалистом по опеке и попечительству администрации Шипуновского района. Следствие установило, что ей были получены взятки от опекунов на сумму более 400 тыс. рублей, передает СК по Алтайскому краю .

Правоохранители выяснили, что с 2017 по 2021 год сотрудница администрации частями получала от опекунов взятки в виде денег и ювелирных изделий. Они предназначались для того, чтобы ослабить контроль за использованием опекунами пенсий подопечных по потере кормильца.

Несмотря на собранные следствием доказательства, свою вину женщина не признала. Ее приговорили к 7,5 года лишения свободы условно по фактам взяточничества в виде денег и иного имущества за общее покровительство и попустительство по службе. Кроме того, на 5 лет обвиняемой запретили занимать должности в органах местного самоуправления. Полученный преступным путем доход конфисковали в собственность государства.

Горняк22

Взято отсюда

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