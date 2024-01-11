Сотрудник алтайского завода трагически погиб при испытании оборудования

СК России по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по факту гибели рабочего на одном из заводов Барнаула. По данным ведомства, при испытании станка произошел разрыв детали, в результате чего работник получил травму головы и скончался.

Сотрудники следкома установили, что днем 10 января на одном из заводов, расположенных в Барнауле, 30-летний слесарь-ремонтник испытывал станок, на который ранее была поставлена новая деталь. В какой-то момент произошел ее разрыв и часть отлетела в голову мужчине. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По данному факту следственным отделом СК РФ по Ленинскому району Барнаула проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята необходимая документация. Следователям предстоит дать юридическую оценку должностным лицам предприятия, в чьи обязанности входит контроль за соблюдением правил охраны труда и безопасности на производстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Вместе с этим в интернет-сообществе «Инцидент Барнаул» 11 января появилось сообщения якобы от очевидца событий, который указывал на то, что трагический случай будто бы произошел на Шинном заводе. По его словам, при испытании старого оборудования после ремонта разорвало пневмочасть сборочного станка. Вырвало деталь весом около 40 кг. Она ударила слесаря по голове и пролетела еще около 50 метров, оказавшись в соседнем цехе вулканизации – там никто не пострадал.

Фото: интернет-сообщество «Инцидент Барнаул»

Взято отсюда.

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