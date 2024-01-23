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Сотрудник таможни Алтайского края отказался от взятки в тысячу долларов

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Сотрудник таможни Алтайского края отказался от взятки в тысячу долларов

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Взятка была предложена сотруднику Ташантинского таможенного поста двумя иностранными гражданами за ввоз легкового автомобиля из Монголии, принадлежащего одному из мужчин, без проведения надлежащего таможенного контроля», – сказано в сообщении.

Взятку сотруднику дали, после чего перегонщиков задержали. На них завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору за заведомо незаконные действия в пользу взяткодателя»).

Взято отсюда.

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