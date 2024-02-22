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Сотрудники БСМП отправили посылки бойцам СВО

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Сотрудники БСМП отправили посылки бойцам СВО

Сотрудники Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи собрали средства на приобретение лекарственных препаратов, перевязочного материала и других медикаментов для отправки в зону СВО. Всего было сформировано 12 коробок. Большую помощь в формировании посылок нам оказали сотрудники МУП «Фармация» Заринского района и лично Елена Пугачева.

Гуманитарный груз будет доставлен в госпиталь, который развернут у линии соприкосновения, и где сражаются алтайские бойцы 1442 роты.

Помимо медикаментов в зону СВО в посылках отправлены письма с пожеланиями и поздравлениями с Днем защитника Отечества. Их написали сотрудники и пациенты больницы. Самому молодому пациенту, который поздравил наших земляков, 12 лет, а самой возрастной пациентке 94 года.

«Ото всех бабушек спасибо вам за ваш ратный труд, за боевой настрой, а мы будем всегда вас любить. Берегите себя!» – это строчка из письма пациенток кардиологического отделения.

«Желаем вам крепкого здоровья, сил, терпения, выносливости, стойкости духа и боевых успехов! Ваши родные и близкие, и вся Россия ждут вас!», – а это строчки из письма медицинских сестер больницы.

Это второй гуманитарный груз с медикаментами, который отправлен в зону СВО от больницы скорой медицинской помощи. Однако многие сотрудники самостоятельно оказывают посильную помощь и нашим бойцам, и жителям новых российских территорий: плетут сети, собирают средства, вяжут носки и доставляют гуманитарные грузы в новые территории.

Главный врач больницы Андрей Макин сам в 2022 году был врачом-волонтером в ЛНР. Он отмечает:

«В нашу больницу обращаются участники СВО, которым требуется оперативная помощь. Мы никому не отказываем, всем проводим необходимое лечение. Нашим бойцам важно знать, что их поддерживают, что о них помнят. А больница будет и дальше оказывать гуманитарную помощь участникам СВО».

Организаторы акции «Женское движение Единой России» и «Комитет семей воинов Отечества» сообщили, что груз будет доставлен к 23 февраля и пообещали по возможности записать ответное видео от наших ребят.

Взято отсюда.

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