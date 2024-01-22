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Сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края, пытавшегося совершить теракт в Барнауле

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края, пытавшегося совершить теракт в Барнауле

Преступнику грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Источник фото: t.me/opersvodki

В ноябре 2023 года 44-летний мужчина связался с представителем террористической военизированной организации, запрещенной в России. Он заявил о своей готовности совершить террористические действия на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц края.

В дальнейшем по указанию куратора он изготовил арсенал зажигательной смеси — коктейли Молотова, с помощью которых должен был поджечь один из объектов Минобороны России.

При попытке совершения теракта преступник был задержан оперативниками УФСБ России по Алтайскому краю. Ему предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ.

Свою вину в содеянном житель региона признал. Сейчас он заключен под стражу. Преступнику грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Взято отсюда.

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