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Сотрудники ГАИ в праздники усилят патрулирование на дорогах Барнаула

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Сотрудники ГАИ в праздники усилят патрулирование на дорогах Барнаула

Сотрудник ДПС на трассе Фото: vk.com/mvd22

Сотрудники ГАИ будут “ловить” пьяных водителей, которые в праздники сели за руль. Автомобилистов призвали уделить внимание безопасности

В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции усилят работу по выявлению грубых нарушений ПДД в период новогодних праздников, сообщили в ведомстве.

Полицейские будут выявлять нетрезвых водителей за рулем, а также тех, кто не имеет или лишен водительских удостоверений.

Кроме того, внимание уделят водителям, которые перевозят детей без специальных кресел.

Барнаульцев призвали не садиться нетрезвыми за руль, соблюдать ПДД и уважительно относиться к остальным участникам дорожного движения.

Взято отсюда

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