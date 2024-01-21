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Сотрудники Госавтоинспекции города Барнаула провели рейд «Ребёнок – главный пассажир»

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Сотрудники Госавтоинспекции города Барнаула провели рейд «Ребёнок – главный пассажир»

Барнаульские автоинспекторы провели рейд «Ребенок – главный пассажир», в рамках которого проверили, насколько ответственно подходят взрослые к вопросам безопасности маленьких пассажиров.

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Полицейские останавливали автомобили, в салоне которых находился ребенок, проверяли наличие детских удерживающих устройств, их правильную установку и применение ремней безопасности.

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 В ходе рейда было выявлено 24 водителя, который проигнорировал действующее законодательство и осуществлял поездку с нарушениями Правил. Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении автомобилистов административные материалы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, в соответствии с которыми предусмотрен штраф 3000 рублей.

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Госавтоинспекция города Барнаула напоминает, главное условие для безопасного передвижения ребенка в автомобиле – правильная установка детского кресла. Как показывает статистика, около 80 % детей, которых родители фиксируют в удерживающих устройствах, пристёгнуты неправильно. Поэтому при ДТП маленькие пассажиры получают тяжёлые травмы головы, шеи и позвоночника, требующие срочной госпитализации.

Взято отсюда.

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