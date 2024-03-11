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Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь автоледи, столкнувшейся со сложной дорожной обстановкой

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Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь автоледи, столкнувшейся со сложной дорожной обстановкой

Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского района лейтенанты полиции Дмитрий Тарских и Светлана Данилкина, находясь на маршруте патрулирования, на 70 километре автодороги «Катунское – Красный Яр – Алтайское – граница Республики Алтай» заметили автомобиль, который находился за пределами проезжей части. Полицейские незамедлительно направились к транспортному средству для того, чтобы выяснить, требуется ли помощь участникам дорожного движения.

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Женщина-водитель объяснила автоинспекторам, что во время движения отвлеклась от управления автомобилем, из-за чего допустила съезд в кювет. Самостоятельно выбраться из снежного плена напугавшаяся автоледи не смогла. Длительное время она ждала помощи, но никто из проезжающих мимо водителей, к сожалению, не останавливался.

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Полицейские оперативно вызвали спецтехнику, которая помогла извлечь автомобиль из кювета на проезжую часть. После чего сотрудники Госавтоинспекции осмотрели транспортное средство для того, чтобы убедиться в его исправности.

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Пока дорожные инспекторы оказывали помощь, женщина отогревалась в патрульном автомобиле. Гражданка выразила благодарность сотрудникам полиции за помощь и благополучно продолжила свой путь.

Взято отсюда.

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