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Сотрудники Госавтоинспекции поздравили прекрасных дам с Международным женским днем

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Сотрудники Госавтоинспекции поздравили прекрасных дам с Международным женским днем

В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции не оставили без внимания прекрасную половину человечества и организовали в городах и районах Алтайского края акцию «Цветы для автоледи». Дорожные полицейские преподносили женщинам цветы и, конечно же, хорошее настроение.

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Мероприятие прошло в городах Барнаул, Бийск, Рубцовск, Белокуриха, а также Алтайском, Благовещенском, Краснощековском, Кытмановском, Михайловском, Поспелихинском, Родинском и Петропавловском районах.  

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Автоинспекторы останавливали автомобили под управлением женщин не для проверки документов, а для того чтобы приятно удивить и сказать теплые слова. В адрес представительниц прекрасного пола звучали пожелания весеннего настроения, счастья, здоровья и благополучия. А чтобы праздники не обернулись неприятностями, автоинспекторы напоминали о важности соблюдения правил дорожного движения и необходимости быть предельно внимательными и дисциплинированными на дороге.

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Прекрасные участницы дорожного движения выразили благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за оказанное внимание и прекрасное весеннее настроение.

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Стоит отметить, что подобные предпраздничные акции от сотрудников Госавтоинспекции стали доброй традицией в регионе.

Взято отсюда.

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