Сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в фестивале-слете «Содружество ЮИД»

Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края приняли участие в фестивале слете «Содружество ЮИД», который состоялся на базе Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи.

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На слет прибыли команды юных инспекторов движения из 7 районов. Для участников были организованы различные образовательные площадки в соответствии с уровнем подготовки ребят.

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Для команды новичков было предложено изучить правила дорожного движения с использованием информационных технологий, так, например, ребята строили правильную траекторию движения на интерактивном велотренажере «Пилот-1».

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Команда ЮИДовцев-наставников отправились на тематическое занятие «Работа регулировщиков в годы Великой Отечественной войны», где автоинспекторы рассказали об особенностях работы регулировщика в военное время. После чего ребятам предстояло создать разработки настольных игр для занятий по ПДД для сверстников.

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В заключительной части фестиваля команды приняли участие в интеллектуальной игре «Брейн-ринг», которая проходила в три этапа. Школьникам было предложено посоревноваться в знании правил дорожного движения, а также проверить свою эрудицию. По итогам всех этапов в финал вышли команды из городов Новоалтайска, Барнаула и Пакрушихинского района. В итоге победу стойко одержала команда из города Новоалтайска.

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На торжественной церемонии закрытия фестиваля ребят, которые только вступили в движение, ожидало посвящение в отряд Юных инспекторов движения. А завершилось мероприятие награждением по итогам встречи, исполнением гимна ЮИД и общей фотографией на память.

Взято отсюда.

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