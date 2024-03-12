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Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП в Топчихинском районе

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Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП в Топчихинском районе

В результате столкновения транспортных средств, которое произошло сегодня, 12 марта, в 11:00 на 74 км автодороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан», погибла женщина-водитель, другие участники ДТП травмированы.

Предварительно установлено, что водитель, женщина 1997 года рождения, двигаясь на автомобиле «Тойота Королла» со стороны города Барнаула в направлении города Алейска, при совершении обгона выехала на встречную полосу движения, где допустила столкновение с автомобилем «РАВ-4», под управлением мужчины 1963 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Королла» погибла на месте ДТП. Водитель автомобиля «РАВ-4» и пассажир, женщина 1961 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Во избежание трагических последствий на дороге Госавтоинспекция Алтайского края обращается с просьбой быть более осторожными, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, не торопиться обгонять другие транспортные средства и быть внимательными при выезде на полосу встречного движения.

Взято отсюда.

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