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Сотрудники ГТРК «Алтай» в память о Владиславе Сухачеве открыли памятный уголок его имени

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Сотрудники ГТРК «Алтай» в память о Владиславе Сухачеве открыли памятный уголок его имени

Он находится в музее истории радио и телевидения ГТРК «Алтай», который всегда посещают гости студии.

Для экспозиции были отобраны знаковые фотографии и личные вещи Влада, которые рассказывают о нем не только как о телеведущем, но еще и как о семьянине и наставнике для многих поколений молодых журналистов. Наш коллега был бессменным лидером-вожатым Международной летней детской деревни Алтай. В музейной витрине можно увидеть его трудовую книжку, наручные часы, пионерский галстук, любимую шеф-редакторскую кружку с броской надписью BOSS, блокнотные заметки для студенческих лекций. Человек яркой харизмы, умный и талантливый Влад скоропостижно скончался 9 месяцев назад, его не стало 1 апреля.

Юлия Непомнящих

Взято отсюда.

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